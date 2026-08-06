- Home
- Astrology
- Vaastu
- Vastu for wallet: ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವಸ್ತು ಎಸೆದುಬಿಡಿ.. ಯಾಕೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
Vastu for wallet: ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವಸ್ತು ಎಸೆದುಬಿಡಿ.. ಯಾಕೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
Vastu for wallet: ಪರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹಣ ಇಡುವ ಚೀಲವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ
ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹಣ ಇಡುವ ಪರ್ಸ್ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಚೀಲವಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ!
ಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ!
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.
ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶ್ರೀಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಫೋಟೋ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಫೋಟೋ
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಿ
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಿ
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಡಚಿ ಅಥವಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ಮಹಿಮೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ಮಹಿಮೆ
ಪೂಜಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಡಿ!
ಇವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಡಿ!
ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಸೀದಿಗಳು.
ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಗದಗಳು.
ನಿಧನರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು.
ಅನಗತ್ಯ ಕಸ ಅಥವಾ ಚಾಕು-ಕತ್ತರಿಯಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು.
ಪರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ
ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ನೋಟನ್ನಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿ. ಪರ್ಸ್ ಹರಿದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.