ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದೆಯೆಂದು ಏನೇನೋ ಎಸಿಬೇಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಈ 3 ವಸ್ತುವನ್ನಿಡಿ.. ನಂತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Fridge Vastu tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗುವ ಜಾಗವೆಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ಚಾವಿಗಳು (ಕೀಲಿ ಕೈ), ಬಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ! ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಂತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತೆ ಹಣ ಪೋಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 3 ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ಜಾಗವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 'ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ತುಂಬಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಆ 3 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಆ 3 ವಸ್ತುಗಳು
1. ಸಣ್ಣ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ (Bamboo Plant)
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಗತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳು (Energy) ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಅದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ರಾಹು ದೋಷವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದರ ನೀರನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
2. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಸಣ್ಣ ಆಮೆ (Brass Tortoise)
ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಆಮೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
3. ತಾಮ್ರದ ಕಳಶ ಅಥವಾ ಧನದ ಪೊಟ್ಟಣ (Money Pouch)
ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಳಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 'ಧನದ ಪೊಟ್ಣಣ' ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಉಪಾಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಮರೆತೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಔಷಧಿಗಳು (Medicines): ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆವರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೇ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್: ಇಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಯಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಚಾವಿಗಳು (Keys): ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಚಾವಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು 'ಲಾಕ್' ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ.