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- ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಹಾಕೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಹಾಕೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Vastu tips for main door: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಕೇವಲ ಬರುವ-ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ದ್ವಾರ. ಈ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು
ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಕೇವಲ ಬರುವ-ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲ; ಅದು ಮನೆಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ದ್ವಾರ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಸರಳ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 'ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು' ಕೂಡ ಒಂದು.
ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಮಹತ್ವ
ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಮಹತ್ವ
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶುಭದಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿರಲಿ, ಅರಿಶಿನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು (Positivity) ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಅರಿಶಿನದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಧೂಳು ಅಥವಾ ಕಸವಿದ್ದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿದರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನೀರನ್ನು ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದಿನಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ರಾಹು-ಕೇತು ದೋಷ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ರಾಹು-ಕೇತು ದೋಷ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವವಿರಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕೊಳಕು ಇರಬಾರದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಶುಚಿಯಾಗಿಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
ಬಾಗಿಲ ಎದುರು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು (Dustbin) ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಆತುರ ಇರಬಾರದು; ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ.