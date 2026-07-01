ಗುರುವಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ; ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ
Spiritual Tips: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರುವಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ
ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಯ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಈ ದಿನ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ?
ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ?
ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರವು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ
ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ
ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗುರುವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳು
ಗುರುವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.