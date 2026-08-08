ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ (Hindu Panchang) ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ (Vedic Astrology) ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಏಳೂ ದಿನಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವರು ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ (Nine Planets) ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ (Horoscope) ಗ್ರಹ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ, ಮನೆಗೆ ದರಿದ್ರ ಹಾಗೂ ಧನ ನಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಭಾನುವಾರ (Sunday) - ಸೂರ್ಯದೇವನ ದಿನ:
- ಭಾನುವಾರವು ನವಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ (Lord Surya) ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು.
- ಭಾನುವಾರ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು (Black Clothes) ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ದಿನ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು (Tulsi Leaves) ಕೀಳಬಾರದು ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು ಸಹ ಸೂರ್ಯ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಸೋಮವಾರ (Monday) - ಶಿವ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ದಿನ:
- ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ (Lord Shiva) ಮತ್ತು ಚಂದ್ರದೇವನಿಗೆ (Moon) ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು (New Job) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
- ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವ (East) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ (North) ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲ.
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಚಂದ್ರ ದೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಮಂಗಳವಾರ (Tuesday) - ಆಂಜನೇಯ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ದಿನ:
- ಮಂಗಳವಾರವು ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ (Lord Hanuman) ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ (Mars) ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
- ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ (Elder Brother) ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ.
- ಈ ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ (Loan/Money) ನೀಡಬಾರದು. ಆ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ.
- ಗಡ್ಡ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು (Haircut & Nail Clipping) ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. ಬುಧವಾರ (Wednesday) - ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ದಿನ:
- ಬುಧವಾರ ಜ್ಞಾನಕಾರಕ ಗಣಪತಿ (Lord Ganesha) ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ (Mercury) ಸಮರ್ಪಿತ.
- ಈ ದಿನ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ತರುವುದು ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ (Financial Instability) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ನಪುಂಸಕರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
5. ಗುರುವಾರ (Thursday) - ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ದಿನ:
- ಗುರುವಾರವು ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಷ್ಣು (Lord Vishnu) ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ (Jupiter) ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಗೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು (Hair Wash) ಮಾಡಬಾರದು.
- ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಾರದು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ (South Direction) ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಾರದು.
- ಮದುವೆಯಾದ ಮಗಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಮಾಂಸ-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ (Non-Veg & Alcohol) ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಶುಭ.
6. ಶುಕ್ರವಾರ (Friday) - ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ದಿನ:
- ಶುಕ್ರವಾರವು ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ (Goddess Lakshmi) ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ (Venus) ಸಮರ್ಪಿತ.
- ಶುಕ್ರನು ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖದ ಸಂಕೇತ. ಈ ದಿನ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು.
- ಅಂಧರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು. ಈ ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ (Sugar) ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು (Silver) ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
7. ಶನಿವಾರ (Saturday) - ಶನಿದೇವನ ದಿನ:
- ಶನಿವಾರವು ನ್ಯಾಯದೇವನಾದ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ (Lord Saturn) ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ದಿನ ಕತ್ತರಿ (Scissors), ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (Urad Dal) ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (Iron Items) ಖರೀದಿಸಬಾರದು.
- ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಯಕಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಶನಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.