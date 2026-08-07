ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇಂದಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ (Busy Lifestyle) ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು (Chapati Dough / Wheat Dough) ಕಲಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ (Refrigerator) ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ (Vastu Shastra) ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ (Physical Health) ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೊತ್ತೇ?
ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡುವುದು ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Negative Energy) ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. 'ಪಿಂಡ'ಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ:
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಇಡುವ 'ಪಿಂಡ'ದ (Pinda) ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಲಸಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ (Rahu-Ketu) ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳ, ವಿನಾಕಾರಣ ಮನಸ್ತಾಪ ಹಾಗೂ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೋಪ:
ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು 'ಪರಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Positive Energy) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ (Goddess Lakshmi) ಕೃಪೆ ತಪ್ಪಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು (Financial Crisis) ಮತ್ತು ಬಡತನ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು (Bacteria Growth) ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ:
- ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ (Gastric Issues) ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Digestive System) ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಶಿಸಿ, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ (Immunity) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ತಕ್ಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವ ಬದಲು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಶುಭ.
- ಸದಾ ತಾಜಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ (Fresh Dough) ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.