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- ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ! ಮನೆಯ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇಡಿ.. ಬದಲಾವಣೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ
ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ! ಮನೆಯ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇಡಿ.. ಬದಲಾವಣೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ
Home Vastu Tips Kannada: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು.
ಪಿಂಗಾಣಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು
ಪಿಂಗಾಣಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು
ಮನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಅದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದರೆ, ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು.
ಏನಿದು ನಂಬಿಕೆ?
ಏನಿದು ನಂಬಿಕೆ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು.
ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಪಿಂಗಾಣಿ ಡಬ್ಬಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗಬಾರದು. ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 'ಅಕ್ಷಯ'ವಾಗಿ (ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ) ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಮಾತಿಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವವರು ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಪಿಂಗಾಣಿ ಜಾಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಯ ನೈರುತ್ಯ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಬದುಕು ಹಸನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.