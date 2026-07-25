- Home
- Astrology
- Vaastu
- ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾದಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಾ?, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ
ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾದಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಾ?, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ
Vastu Shastra for lizards: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಾ?
ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಾ?
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾದಾಡುವುದು ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಅನೇಕರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಹಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು
ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾದಾಡುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಬರಲಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ, ಅನಗತ್ಯ ತರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳ ಜಗಳವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವೈರತ್ವ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವೈರತ್ವ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೀಳುವ ಸಂಕೇತಗಳು
ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೀಳುವ ಸಂಕೇತಗಳು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾದಾಡುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಹಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ, ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಖರ್ಚು).
ಪರಿಹಾರಗಳು
ಪರಿಹಾರಗಳು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು
*ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯದೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
*ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
*ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
*ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಕುನಗಳು ಬರಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಆತಂಕಪಡದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.