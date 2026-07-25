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ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

vaastu Jul 25 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:chat gpt
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ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ!

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ!

Image credits: chat gpt
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ತಾಮ್ರದ ಕಲಶ (Copper Vessel)

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಮ್ರದ ಕಲಶ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ.

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ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Bamboo Plant)

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ರಾಹು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

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ಆಮೆ (Vastu Turtle)

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಸಣ್ಣ ಆಮೆ ಇಡಿ. ಆಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಾರಾಯಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

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ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Image credits: chat gpt

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