ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಮ್ರದ ಕಲಶ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ರಾಹು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಸಣ್ಣ ಆಮೆ ಇಡಿ. ಆಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಾರಾಯಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
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