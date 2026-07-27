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- Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಬೇಕು?
Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಬೇಕು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ (Refrigerator) ಇಡುವ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದು ಮುಖ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕು ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Positive Energy) ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ದಿವಾಳಿಯೇ ಆಗಬಹುದು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಸ್ತು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ (Vastu Shastra) ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ (Refrigerator) ಇಡುವ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದು ಮುಖ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕು ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Positive Energy) ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು (South-East Direction) ಅತ್ಯುತ್ತಮ!
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (Electronic Appliance) ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ದಿಕ್ಕಾದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (South-East / Agneya) ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Positive Energy) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಿಕ್ಕು (Facing East / North)
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು (Door) ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ವ (East) ಅಥವಾ ಉತ್ತರ (North) ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ (Financial Growth) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ದಿಕ್ಕುಗಳು (Alternative Directions)
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ (West), ವಾಯುವ್ಯ (North-West) ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ (South) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಟಿಸದೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಇಂಚು ಗ್ಯಾಪ್ (Gap) ಬಿಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಷ್ಟ ಖಂಡಿತ! (Directions to Avoid)
ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ (North) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಲೇಬಾರದು! ಈಶಾನ್ಯವು ಜಲ ಮೂಲೆ (Water Element) ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ದಿಕ್ಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ನಷ್ಟ (Financial Loss) ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ! (Vastu Rules)
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (Stale Food) ಇಡಬೇಡಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ (Clean & Tidy) ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು (Vastu Dosh) ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೌವ್ (Stove) ಎದುರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಬಾರದು.