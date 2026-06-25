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- ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ 3 ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ನೆನಪಿಡಿ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾದೀತು!
ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ 3 ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ನೆನಪಿಡಿ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾದೀತು!
Vastu for buying land: ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗೂಡಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಭೂಮಿ ವಾಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? ಎಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಜಮೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 3 ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಆ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು
ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಆ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು 'ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ'ಕ್ಕೂ ನೀಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಆ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ
1. ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಸಿಂಹಮುಖಿ' ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಸಿಂಹಮುಖಿ ಎಂದರೆ ಮುಂಭಾಗ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಿರಿದಾಗುವ ಜಮೀನು. ಇಂತಹ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಗೋಮುಖಿ' ನಿವೇಶನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಗೋಮುಖಿ ಎಂದರೆ ಮುಂಭಾಗ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅಗಲವಾಗುವ ಜಮೀನು. ಇದು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ.
2. ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು
2. ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು
ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಇಳಿಜಾರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜಮೀನಿನ ಇಳಿಜಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಇದ್ದರೆ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಇರುವ ಜಮೀನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
3. ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ
3. ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ
ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಎಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದಾಗ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಜಮೀನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗೂಡಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.