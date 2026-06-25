ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳಿಟ್ರೆ ಎಂದೂ ಕಾಡಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ವಾಸ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು.
ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿನಸಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ
ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ, ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಅಶುಭ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಸಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.