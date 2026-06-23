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ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು?
ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ತುಳಸಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಭ ತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತರಬಹುದು! ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.

vaastu Jun 23 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
Kannada

ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು (Thorny Plants)

ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು (ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಬಹುದು). ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.

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ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳು

ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

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ಹಾಲು ಬರುವ ಗಿಡಗಳು

ಎಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಇವು ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. 

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ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಬಾಡಿದ ಗಿಡಗಳು

ಬಾಡಿದ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದರಿದ್ರತನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 

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