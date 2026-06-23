ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು?ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ತುಳಸಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಭ ತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತರಬಹುದು! ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು (ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಬಹುದು). ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಎಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಇವು ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಾಡಿದ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದರಿದ್ರತನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
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