ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡ್ತೀರಾ? ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಶುಭನಾ? ಅಶುಭನಾ?
Vastu shastra rules for money plant ಕಳ್ಳತನದಿಂದ, ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಮದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಧನಲಾಭ ತರುವ ಸಸ್ಯ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, "ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದು ತಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಕದ್ದು ತಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆಯೇ?
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗಿಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ನೆಡುವುದು ಶುಭ.
ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಗಿಡವು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡ ನೆಡಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಅಗ್ನಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡ ನೆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಿ
ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರಗಳನ್ನು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಬುಧದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಬದಲು ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.