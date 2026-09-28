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- ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು! ಗುಣನ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನನಿ ಸವಾಲು
ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು! ಗುಣನ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನನಿ ಸವಾಲು
ಉದಯ ಟಿವಿಯ 'ಭಾಗ್ಯವಂತರು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಗುಣಶೇಖರನ ದುಷ್ಟತನ ಕಿರಿ ಸೊಸೆ ಜನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಆತನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಜನನಿ ದಿಟ್ಟ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಗುಣಶೇಖರನ ದುಷ್ಟತನ
ಸನ್ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ್ ಮನೆತನದ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಗುಣಶೇಖರನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಕಿರಿ ಸೊಸೆ ಜನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಗುಣಶೇಖರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಜನನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಗುಣನ ಅಸಲಿ ಮುಖ
ಗುಣಶೇಖರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೆದರಿಕೆ. ಆತನ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿರೋ ಗುಣನಿಗೆ ಜನನಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ.
ಗುಣನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಗುಡುಗಿದ ಜನನಿ
ನನ್ನ ಕೈಮೀರಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾತು ನಡೆಯೋದು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಜನನಿ ಮುಂದೆ ಗುಣಶೇಖರ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಜನನಿ, ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಮನೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಂದು ಬಾವ ಗುಣಶೇಖರನಿಗೆ ಜನನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜನನಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮನೆಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಜನನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇಂದಿನ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಗುಡ್ ಜನನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಣ ಬರಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಜನನೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರೇ! ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಸೀರಿಯಲ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರಗೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
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