- BBK 12: ರಾ.. ರಾ.. ಹಾಡಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾಗವಲ್ಲಿಯಾದ Rakshita Shetty: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ Ashwini Gowda
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಜಗಳಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರೂ 'ರಾ...ರಾ...' ಹಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಳ, ಪ್ರೀತಿ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 (Bigg Boss 12) ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ರಾ...ರಾ... ಡಾನ್ಸ್
ಜಗಳದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆನೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Bigg Boss Ashwini Gowda and Rakshita Shetty) ಇದೀಗ ರಾ...ರಾ... ಹಾಡಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್
ಇಬ್ಬರೂ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಾಕು ಎಂದರೂ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟರು.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸುಸ್ತು
ರಕ್ಷಿತಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದರೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರು.
ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜಗಳ, ಮುನಿಸು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
