ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ರಾಶಿಕಾ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತ ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕ್ರಷ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 (Bigg Boss 12)ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕ್ರಷ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿಕಾ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದಾಗಲೇ ಸೂರಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು
ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಎಂದಿರುವ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ (Bigg Boss Suraj Singh) ಅವರು ಆದರೆ ವಿನ್ ಆಗುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Bigg Boss winner Gilli Nata) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ
ಕಳೆದ ವಾರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಹೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೂರಜ್.
ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದವರು
ನನ್ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅವರೇ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
