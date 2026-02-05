- Home
- Entertainment
- TV Talk
- Prema Kavya Serial ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರೋ ಸ್ನೇಹಾ ಯಾರು? ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?
Prema Kavya Serial ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರೋ ಸ್ನೇಹಾ ಯಾರು? ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?
Prema Kavya Kannada Serial Sneha: ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರವು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಾ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು?
ವೀಕ್ಷಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರವು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಾ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು?
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಕೊಗ್ಲೂರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
ದೊರೆಸಾನಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಹಾಗೆ ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಕೊಗ್ಲೂರ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಮುದ್ದು ಮನಸೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಮಾ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ರಾಮ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಪ್ರೇಮಾ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಳು. ಈಗ ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಾ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಾ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಿಟ್ಟು
ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಗೆ ರಾಮ್ ಬೇಕು, ಹಣದ ಆಸೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಾ ಮಾತ್ರ ರಾಮ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದರು
ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಶ್ವೇತಾ ಕೊಗ್ಲುರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಯಿತು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.