- ಮದುವೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ; ಇನ್ನೇನು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!
Actress Divyanka Tripathi: ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ವಿವೇಕ್ ದಹಿಯಾ ದಂಪತಿ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ದಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ದಂಪತಿಯ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ 'ಯೇ ಹೈ ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ಕಿರುತೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ.
ಖಚಿತ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ?
ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದ್ದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಹಿಸಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬರುವವರೆಗೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ಖಚಿತ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
