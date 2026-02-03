- Home
- ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 'ಆಹ್ವಾನಂ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂದರೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬರೋದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಆಹ್ವಾನಂ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವೈನ್ ಬಾಟಲಿ ನೀಡಿ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
'ಆಹ್ವಾನಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ!
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಟಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನೋವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
