Ott Release This Week Movies, Web Series: ಈ ವಾರ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸಿರೀಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಚಾಂಪಿಯನ್ (Champion)
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix)
ಇದೊಂದು ತೆಲುಗಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ. ರೋಷನ್ ಮೇಕಾ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ವರ ರಾಜನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 1947ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇವಖೇಲ್ (Devkhel)
ETV Win
ವರುಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಕ್ರೈಮ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
ದೇವಖೇಲ್ (Devkhel)
Zee5
ಇದೊಂದು ಮರಾಠಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾ (Sarvam Maya)
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar)
ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ನಟನೆಯ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ದಲ್ದಲ್ (Daldal)
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ (Amazon Prime Video)
ಮುಂಬೈನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಡ್ನೇಕರ್ ನಟನೆಯ ಸಿರೀಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾ ವಾತಿಯಾರ್ (Vaa Vaathiyaar)
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ (Amazon Prime Video)
ಕಾರ್ತಿ, ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ತಮಿಳು ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮಸಾಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು, ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನೋಡಲೂಬಹುದು.
ಧುರಂಧರ್ (Dhurandhar)
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix)
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.
