- Home
- Entertainment
- TV Talk
- Talent Hunt: ನಿಮ್ಮ ನಟನಾ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ
Talent Hunt: ನಿಮ್ಮ ನಟನಾ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಟಿಸೋ ಆಸೆ ಇದ್ಯಾ?
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊತ್ತವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವತಿಯರು ಯಾರದ್ದೋ ಮಾತು ನಂಬಿ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೋ, ಪರಿಚಯದವರೋ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನೋ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು
ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಈಗ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಹಾರಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮುಖದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಡೆತನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಶಿವ್ಯೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್’ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಜೀ ಪವರ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಇವರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಂತೆ.
ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿಯಾಗೋ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ 18ರಿಂದ 25ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವರು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಹರು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಫೈಲ್ (Profile)ನ್ನು 7204661555 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೇರ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಿವರವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, shivecasting@gmail.com ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ನೇರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ
ಹಾಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಇಂಥ ಕರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಕ್ ಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬರುವುದು ಇದೆ. ದುಡ್ಡು ಪೀಕುವ ಜಾಲವೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಹಿನಿಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ವಾಹಿನಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮರುಳಾಗದಿರಿ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.