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- ‘ಕಮಲಿ’ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿರಂಜನ್-ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿವಿತ್ತು! ರೀಲ್ ಅಪ್ಪ ಮೈಕೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಓಪನ್ ಟಾಕ್
‘ಕಮಲಿ’ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿರಂಜನ್-ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿವಿತ್ತು! ರೀಲ್ ಅಪ್ಪ ಮೈಕೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಓಪನ್ ಟಾಕ್
Mico Manjunath: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮೈಕೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೀ ಕನ್ನಡದ 'ಜಗದಾತ್ರಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ 'ಕಮಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಟ್ಟನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜಗದಾತ್ರಿ’ ಮೂಲಕ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್
‘ಜಗದಾತ್ರಿ’ ಮೂಲಕ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್
ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ, ಹಿರಿತೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮೈಕೋ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಕಮಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ನೂತನ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಜಗದಾತ್ರಿ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ-ಮನ ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ, ‘ಕಮಲಿ’ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾ ಪಯಣದ ರೋಚಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಿ-ಅಮೂಲ್ಯ ಮದುವೆ
ರಿಷಿ-ಅಮೂಲ್ಯ ಮದುವೆ
‘ಕಮಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿ (ನಿರಂಜನ್) ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮೈಕೋ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿ ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಾವು ಕಮಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ('ವಾಸನೆ') ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದವರಲ್ಲ. ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹರಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ಸ್ನೇಹ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ನೇಹ ಇಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರು ಸದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು
ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿನಯ ಪಯಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.. "ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. 40 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವಿದ್ದರೂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 'ಹಯವದನ' ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ."
"ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಓಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ರೀಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಭಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, 11 ಟೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಗಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಇಂದಿನ ಕೆಲವರ ಧೋರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು."
ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ನಟನೆ
ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ನಟನೆ
ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ‘ಹಗಲುವೇಷ’ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ‘ದರ್ಜಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯುವ ತನಕ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದರು.
‘ಜಗದಾತ್ರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ
‘ಜಗದಾತ್ರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ
ತಮ್ಮ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಕೋ ಮಂಜುನಾಥ್, "ಜಗದಾತ್ರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪತಿ (ಪಾತ್ರ) ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಸರ ದರ್ಬಾರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವಿದು. 28-30 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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