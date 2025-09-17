ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು!
meghana raj top 5 must watch kannada movies ಹಿರಿಯ ನಟರ ಪುತ್ರಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಹಿರಿಯ ನಟ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಶಾಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ, 2009ರಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅದರ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಅವರು ಪುಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಮರಳಲು 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ತಮಿಳು ಹಿಟ್ ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ್ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆದ ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಗಮನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಬದಲಾಯಿತು.
ಮೇಘನಾ ಅವರು ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನಿಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೇಘನಾ, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2023 ರ ತತ್ಸಮ ತತ್ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದ್ದರು.
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪುಂಡ
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಪುಂಡ, ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪೊಲ್ಲಾಧವನ್ ನ ಕನ್ನಡ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. Sun NXT ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ರಾಜಾ ಹುಲಿ
ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಯಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ್ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಮೂಲಕ ಮೇಘನಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಕ್ರಿಶ್ 3 ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಗೂಗ್ಲಿ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ನೇರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. Sun NXT ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಬಹುಪರಾಕ್
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುಪರಾಕ್ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣಾ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ತ್ರಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.Sun NXT ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಆಟಗಾರ
ಕೆ.ಎಂ. ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ 'ಆಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವರ್ ನನ್' ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್, ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. Sun NXT ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರ ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಘನಾ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ತಿಲಕ್ ಶೇಖರ್, ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾ ಬಾಲರಾಜ್ ಕೂಡ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. JioHotstar ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.