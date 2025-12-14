- Home
ಯಜಮಾನ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ನೆನಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಘು ಅವಳ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುವ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ರಿಸ್ಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಟಿ ಮಧು ಭೈರಪ್ಪ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷ ದ್ವೇಷಿ ಝಾನ್ಸಿ
ಯಜಮಾನ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಗದ ಝಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಘು ನಡುವಿನ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಝಾನ್ಸಿ, ರಾಘುವನ್ನು ತಾತನಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಝಾನ್ಸಿ
ರಾಘುಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಗಂಡನ ಕಂಡರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದಳು. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಹೇಗೋ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಕಳೆದುಹೋದ ನೆನಪು
ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಘುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ವಿಲನ್ಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಝಾನ್ಸಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಳು.
ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ
ಅವಳ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಧ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಘುವನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ ಘಟನೆಗೆ ಮುಂಚಿನದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಮತ್ತದೇ ಗಂಡಸರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಝಾನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಘು ಅವಳ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ
ಇದು ಸದ್ಯದ ಸ್ಟೋರಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮೈ ಝುಂ ಎನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಝಾನ್ಸಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಧು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಸೀನ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಿಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ಗುದ್ದುತ್ತಾಳೆ. ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
