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- Kwatle Kitchen 2: ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಎನ್ನೋದಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಶಾಕ್
Kwatle Kitchen 2: ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಎನ್ನೋದಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಶಾಕ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅರೆಬರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ 'ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್-02' ಶೋನಲ್ಲಿ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ 'ನಾಯಿ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ (Bigg Boss) ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಬರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದವರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಲು ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅವರು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಮೂಲೆ.
ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್-02 ನಲ್ಲಿ ಛಾನ್ಸ್
ಇದೀಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್-02 (Rakshita Shetty in Kwatle Kitchen 2)ನಲ್ಲಿ ಛಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈಕೆ ಅಡುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾ
ಇದೀಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೂರಜ್, ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅದೇನು ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಿ ಎಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಡ್ಜ್ಗಳೂ ನಾಯಿ
ಆಗ ಇದು ನಾಯಿನಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಅರೆಬರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾನು ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆ ನಾಯಿ, ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಡುಗೆ, ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಎಂದಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಮ್ಮಾ
ಬಳಿಕ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಅಡುಗೆಯಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯಮ್ಮಾ ಎಂದರೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಾಗ… ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಸೂರಜ್ ಅ ವರಿಗೆ ಒಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀರಾ?
ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಯೋ ಆ ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಎಂದಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್, ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬರೋಕೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದೂ ಬಿದ್ದೂ ನಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೂ ಬಿದ್ದೂ ನಕ್ಕಿದರು.
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