ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿರುವ ಕರ್ಣನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಧಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ಣ ನೀಡಿದ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಣನ ವಿಚಾರಣೆ
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಕರ್ಣ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿಯರು ಇದಾಗಲೇ ಬಂದಾಗಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಲಾಯರ್!
ಅತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ನಿಧಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಕರ್ಣನ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೋರ್ಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೀಕ್ಷಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಲಾಯರ್ ನಿಧಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಧಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾನೂನು, ಮಣ್ಣು-ಮಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಯರ್ ನಿಧಿಯ ವಾದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಲೆ ಭಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲನ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯರು ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ಗಳು ಅವರ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಅದೇ ವಿಲನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಯರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಭಾಗವಲ್ಲ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಟಿಯರು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಮಹಿಳೆಯರು
ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಧಿ ವಾದಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸದ ಕಾರಣ, ಇನ್ನೇನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕರ್ಣನ ಬಿಡುಗಡೆ?
ನಟಿಯರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಧಿ ಹೇಗೆ ಲಾಯರ್ ಆದಳು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳದೇ ಕರ್ಣ ಅಂತೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು.
