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- ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಗಳು; ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ Priyanka Chincholi Family Photos
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಗಳು; ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ Priyanka Chincholi Family Photos
Kannada Actress Priyanka Chincholi Photos: ‘ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ’, ‘ಮನಸೆಲ್ಲಾ ನೀನೆ’ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಈಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್
2021ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವರು ಮೊದಲು ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರೆಸಾರ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ರೆಸಾರ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮದುವೆ ಆಗಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. “ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸೋದು, ನಟನೆ ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು.
ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರು
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಂತ
ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಸೀಮಂತಕ್ಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ
ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರು?
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀಡಿದನು. ನಂತರ ನಮಗೆ ರಾಯಾಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಮತ್ತು ನೀನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನೀನು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲಿಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಹೀಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು.
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
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