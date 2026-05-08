ಕಪ್ಪಗಿದ್ದವ್ರನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಬಾರದಾ? ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ: Gicchi Gili gili ಟಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದ
Gicchi Gili gili Talented Kalavida: 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ', 'ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ (ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದ), ಕೃತಿ ಗೌಡ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತನಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ಪಯಣ
ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕೃತಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ. "ನಮ್ಮದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮೊದಲು ನಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಗುಣವೇ ಬೆಲ್ಲ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ "ಕಪ್ಪಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ" ಅಥವಾ "ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಮುಗ್ಧತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇರಿಂಗ್ ಮನೋಭಾವ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಕೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾವನೆಗಳ ಬಂಧವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೃತಿ ಸೈ!
ಕೃತಿ ಗೌಡ ಕೇವಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ. 'ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್', 'ದಶಗ್ರೀವ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, 'ರಾಮಾಚಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುಗಿಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
