Panchayat Season 5 Release Buzz: ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಕೀಯದ ಮಜಾ
Panchayat Season 5 OTTನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ‘Panchayat’ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನ 5ನೇ ಸೀಸನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದು, ಫುಲೆರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್
OTT ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ‘ಪಂಚಾಯತ್’ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ, ಸರಳ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಈ ಸೀರಿಸ್ನ 5ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪಂಚಾಯತ್’ ಸೀರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೀಸನ್ 5 ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಅಭಿಷೇಕ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಫುಲೆರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ್ ಜೀ, ಸಚಿವೆ, ವಿಕಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಸ್ಯ
ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸೀಸನ್ 5ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಡ್ರಾಮಾ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
