ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮದುವೆಯಂತೆ ಹೌದಾ? ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆನಾ, ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸಂಚಲನ ಶುರು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಧಡಕ್' ಬೆಡಗಿ, ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ (Janhvi Kapoor) ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ! ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಟೌನ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.
ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ?
ಹೌದು, ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲೇ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಾನ್ವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಈ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕುರಿತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆ ವದಂತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, "ಇಲ್ಲ, ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ವದಂತಿ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಖರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ನಡುವಿನ 'ಸ್ವೀಟ್' ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ!
ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತಿನದ್ದಲ್ಲ. ಜಾನ್ವಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಭೇಟಿಯವರೆಗೆ ಶಿಖರ್ ಸದಾ ಜಾನ್ವಿ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಶಿಖರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇವರ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತು:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ. ಶಿಖರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಂತೆ ಇರಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ನಾನಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಮಿಂಚು:
ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಾನ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಈ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ!
