- Home
- Entertainment
- TV Talk
- Nandagokula Serial: ಪಿನ್ ಇಟ್ಟು ತಂದಿಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಗೆ, ಕತ್ತಿಯೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ!
Nandagokula Serial: ಪಿನ್ ಇಟ್ಟು ತಂದಿಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಗೆ, ಕತ್ತಿಯೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ!
Nanda Gokula Serial Episode; 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮೋಜಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಕೇಶವ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಭನ 'ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್' ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಶವ, ವಲ್ಲಭ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?
ಕೇಶವ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಮೀನಾ ತಂದೆಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮೀನಾ ತಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇಶವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ.
ತಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ, ತನ್ನ ತಮ್ಮ ವಲ್ಲಭನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ವಲ್ಲಭ ಕೂಡ ತಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟು ಕಾಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ಮನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾನೆ.
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರರು!
ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗದಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಕೇಶವ ಮನೆಗೆ ಬಂದವನೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೀನಾ ಮುಂದೆ ವಲ್ಲಭ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ! ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ!
ಇತ್ತ ವಲ್ಲಭ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಶವಣ್ಣ ಗೌವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಮೀನಾಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ, ಮೀನಾಳಿಗೆ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು!
"ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಟ್ಟೆ ಓಡಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಒದ್ದಾಡುವ ಮೀನಾ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ವಲ್ಲಭನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಬೇಸರ!
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿಯಾ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಗಲು ರೆಡಿಯಾದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಒಪ್ಪಿದ್ದನು. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿರಿಜಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು, ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಿದ್ರೆ ಮೂವರು ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನು ಅವರವರ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಮಾವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ
ಗಂಡಂದಿರ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರ ಮುಗ್ಧ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಕಚ್ಚಾಟ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.