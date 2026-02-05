- Home
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಅಪರೂಪದ ಆಫರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ Bigg Boss ರಜತ್; ಹಣೆಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಎಂದಂಗಾಯ್ತು!
Bigg Boss Rajath News: ರಜತ್ ಅವರು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
50 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ರಜತ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ 50 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಜತ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು
ರಜತ್ ಅವರಿಗೆ 50 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ನಂತರ ಟೀಂ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಜತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?
ಈ ಶೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಣೆಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಆಯ್ತು ಎಂದು ರಜತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವೆ
ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು 50 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಾನು ಓಳು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ರಜತ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ರಜತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಸಿಟಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗು ಎಂದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ವಿಷಜಂತುಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
50 ಶೋ ಎಂದರೇನು?
50 ಎನ್ನುವುದು ಹಿಂದಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ
ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ಗೇಮ್ ನಡೆಯುವುದು. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಇದಾಗಿದೆ.
