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- Bigg Boss Kannada 13 Contestants: ಈ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಶುರುವಾಗ್ತಿರೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್; ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಳಕ್ಕೆ; ಯಾರು?
Bigg Boss Kannada 13 Contestants: ಈ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಶುರುವಾಗ್ತಿರೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್; ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಳಕ್ಕೆ; ಯಾರು?
Bigg Boss Kannada Season 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಮುಗಿದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಶೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ಓವರ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈಗ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?
ಭರತ್ ಬೋಪಣ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಭರತ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಶೋಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿಶಾ ಯೋಗಿಶ್ವರ್, ನಿಖಿತಾ ಸ್ವಾಮಿ
ನಿಖಿತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಶಾ ಯೋಗಿಶ್ವರ್ ಅವರು ವಿವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೀರುಂಡೆ ರಘು, ಮಾನಸಾ, ಜಗಪ್ಪ
ಅನೇಕ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಿರುವ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೀರುಂಡೆ ರಘು, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮಾನಸಾ, ಜಗಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಶೋಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್
ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ
ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟುವಾದ, ನೇರವಾದ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಾ ಕಾವೇರಿ
ಕೆಲ ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದಲೂ ವರ್ಷಾ ಕಾವೇರಿ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವರುಣ್ ಆರಾದ್ಯ
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರುಣ್ ಆರಾದ್ಯ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸೂರಜ್
ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
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