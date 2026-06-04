Bigg Boss ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗು ಪವಾಡ: ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ಕಾರ್- ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಡತನ, ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 (Bigg Boss 12)ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವರು, ಮುಗ್ಧತನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾದವರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿದವರಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು, ಅವರಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆ, ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೇ ಬಲು ಬೇಗನೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಚೆಂದ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಸದಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇದಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ವರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಮ್ಮಗು ಜನನ
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ.
ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಇದೀಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ-ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ಷೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅವರು ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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