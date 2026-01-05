BBK 12: ಕೊನೆಗೂ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆಯೇ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತಾನು ಅಶ್ವಿನಿಯಿಂದಲೇ ಫೂಟೇಜ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಪ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಪಂಚ್ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ, ಧನುಷ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೆಸರಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಂಚ್ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಫೂಟೇಜ್?
ಈ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಸುದೀಪ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಫೂಟೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಧನುಷ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವರ್ಸಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ
ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಎದುರಾಳಿಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮನೆಯ ಹೊರೆಗಡೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಗಿಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಪಂಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಹೌದು, ನಾನು (ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ) ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫೂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 14ನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಕೊನೆಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಫೂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ
ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀನಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾಳೆಯಿಂದ ವೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
