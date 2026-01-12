- Home
- Entertainment
- TV Talk
- BBK 12 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಂದರಿ Rashika Shetty ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?
BBK 12 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಂದರಿ Rashika Shetty ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?
Bigg Boss Kannada Season 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಿಂದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಉತ್ತಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್
16 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ. ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವೇ ದೊಡ್ಡದು. ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೂರಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಶಿಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡದೆ ಗೆದ್ದರು ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೂರಜ್, ರಾಶಿಕಾ ಒಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು.
ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸೂರಜ್ ಅವರು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.