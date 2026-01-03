Bigg Boss Kannada 12: ಯಾಕೆ ಈ ಮೌನ ರಾಶಿಕಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲವಾ?
Rashika: ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರಾಶಿಕಾ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ
ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ವಾಕ್ಸಮರವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಳಪೆ ನೀಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ದಿನದ ವಿಷಯದಿಂದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ
ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಗೈರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದಣಿದಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಬಳಿಕ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ನನ್ನದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಶಿಕಾ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದುಕೊಂಡ ರಾಶಿಕಾ
ಗಿಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮುಂದೆ ರಾಶಿಕಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಲೇ ರಾಶಿಕಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೀಕ್ಷಕರ ಬೇಸರ
ಇದೇ ವಿಷಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೂ ರಾಶಿಕಾ ಮಾತ್ರ ತಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಶಿಕಾ ತಿಳಿಸಿ ಜಗಳದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಾಶಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಶಿಕಾ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ರಾಶಿಕಾ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
