- ‘ಅಂತರಪಟ’ದ ಬಳಿಕ ‘ಮೂಗುತ್ತಿ ಮಲ್ಲಿ’ಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊಂಬೆ ಗಂಡ ಚಂದನ್
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಅವರ ಪತಿ ಚಂದನ್ ಗೌಡ ‘ಅಂತರಪಟ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವರು ‘ಮೂಗುತ್ತಿ ಮಲ್ಲಿ’ಗೆ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನ್ ಗೌಡ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಗೊಂಬೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನೇಹಾ ಗೌಡ (Neha Gowda) ಅವರ ಪತಿ ಚಂದನ್ ಗೌಡ ಕೊಂಚ ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಇವರೇ ನಾಯಕ.
ರಾಜಾರಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಚಂದನ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ‘ರಾಜಾ ರಾಣಿ’ ಕಪಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿಜೇತರಾಗಿ ರಾಜ - ರಾಣಿ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಚಂದನ್ ವರ ಮೊದಲ ಕಿರುತೆರೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ
ಆಷ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದನ್, ಪತಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು, ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಶೋ’ ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಯಕ್ನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ.
ಅಂತರಪಟದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ
ಬಳಿಕ ಚಂದನ್ ಗೌಡ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ ಅಂತರಪಟ’ ಎನ್ನುವ ಧಾರವಾಹಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು . ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಎನ್ನುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸಿ, ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಈಗ ‘ಮೂಗುತ್ತಿ ಮಲ್ಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಯಕ
ಇದೀಗ ಅಂತರಪಟ ಮುಗಿದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದನ್ ಗೌಡ, ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ‘ಮೂಗುತ್ತಿ ಮಲ್ಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಾಯಕನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್ ಗೌಡ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತನುಜಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ನೇಹಾ-ಚಂದನ್
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದವರೇ ಈಗ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 18, 2018ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶಾರದ ಎನ್ನುವ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ನೇಹಾ ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಮಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ, ಚಂದನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
