- Bigg Boss ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್: ಭಯಂಕರ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುಸ್ತು!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದರೆ, ತಾನು ಅವರ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ (Bigg Boss 12) ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನೇ ವಿನ್ ಆಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆಲ್ಲಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್. ಇದಾಗಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿರೋ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ತಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಚಾರದ ಹಪಾಹಪಿ
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Bigg Boss Gilli Nata) ಹವಾ ಸದ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಇದ್ದರೆ, ತಾವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವರು ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆದ್ದರೆ...
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಗೆದ್ದರೆ, ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ!
ಮಹದಾಸೆ ಇವರದ್ದು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಎಂದೂ, ವಿನ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
