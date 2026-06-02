'ಮಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾಳೆ..' ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಗಾಯಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ
ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವಿಭಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಗಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 47 ವರ್ಷದ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವಿಭಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು... ಅವಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (Master's Degree) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣುಂಬ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಅಪಾರ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ಗಾಯನ ದಿಗ್ಗಜ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪರಿಗೆ ನೀಲ್ ಹೆಸರಿನ ಪುತ್ರನೂ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಳ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಜಾರಿಹೋದವು. ಅವಳಿನ್ನೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದವು.. ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತನ್ನ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದುಂಡಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಆ ರೀತಿ.. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಡಿಲ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪಾಗಿ ಮೈಮನ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾಳೆ!
ವಿಭಾಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಗುಡಿಯಾ (ಬೊಂಬೆ)... ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ.. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಳದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಇರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಕೆಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ.
