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- Tiffany Gaurika: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿವಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ MBA ಪದವಿ ಪಡೆದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪುತ್ರಿ!
Tiffany Gaurika: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿವಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ MBA ಪದವಿ ಪಡೆದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪುತ್ರಿ!
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಟಿಫಾನಿ ಗೌರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಧವಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿವಿಯಿಂದ ಟಿಫಾನಿ ಗೌರಿಕಾಗೆ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ರಾಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಟಿಫಾನಿ ಗೌರಿಕಾ ಈಗ ಉನ್ನತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಇರ್ವಿನ್’ (UCI) ನಿಂದ ಟಿಫಾನಿ ಗೌರಿಕಾ ಅವರು ಎಂಬಿಎ (MBA) ಪದವಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪೋಷಕರ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಗಳು
ಟಿಫಾನಿ ಗೌರಿಕಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ‘ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್’ (Distinction) ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಪೋಷಕರಾದ ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ರಾಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಅಪಾರ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮಗಳ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ (Graduation) ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಧವಿ
ಮಗಳ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದ ಟಿಫಾನಿ ಗೌರಿಕಾಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ತಂಗಿಯರಾದ ಪ್ರಿಸ್ಸಿಲ್ಲಾ, ಎವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಯರ್ಲೀಡರ್ಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಧವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
80-90 ರ ದಶಕದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯ ಈಗಿನ ಜೀವನ
80 ಹಾಗೂ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಪತಿ ರಾಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧವಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಮಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಪ್ಪು ಗೌನ್ ಧರಿಸಿರುವ ಮಗಳು ಟಿಫಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮಾಧವಿ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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