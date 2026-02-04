- Home
Actor Mandya Ramesh Daughter Disha: ನಟ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮಗಳು ದಿಶಾ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಅಂದು ಜೊತೆಗಿರೋಣವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ?
“ಈ ದಿನ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ.. ಗೆಳೆಯ ಮನೋಜ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಟನದ ನಾಟಕ ಒಂದರ ಶೋಗೆ ಹೋದಾಗ 'ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ಇರೋಣ್ವ' ಅಂತ ಕೇಳ್ದ! ಮನೋಜನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ "ಅಪ್ಪನ್ನ ಕೇಳು!" ಅಂತ” ಎಂದು ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕಾದೆ
“ಅವನು ಕಾದ.. ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾದೆ... ಎಷ್ಟು? ಎಂಟು ವರ್ಷ! ಈ ಜರ್ನಿ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಂತೂ ಅಲ್ಲ! ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದದ್ದಂತು ನಿಜ” ಎಂದು ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದೂ ಆಯ್ತು
“ಅಂತೂ ಮನೋಜ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದೂ ಆಯಿತು.. ಈಗ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಆದೆ
“ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು ಮನೋಜ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಅದರ ರೀತಿಗೆ, ನನಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ಫ್ರೆಂಡ್ನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ಖುಷಿ ಅಪಾರ” ಎಂದು ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
9ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆವು
2017 ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮದುವೆಯೆಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 9ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ
ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ.
ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ
ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್
ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ
ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರ ನಟನ ತರಬೇತಿ ಟೀಂನಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಪಾಲು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವರು ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ರಂಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ
ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋ
ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ದಂಪತಿ
ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು, ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ, ಇಂದು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
