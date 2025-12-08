- Home
- ಗಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲ, Bigg Boss ವಿನ್ನರೇ ಬೇರೆ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದ ಆ ಹೆಸರು ಯಾರದ್ದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲ
ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅವರು, ವಿನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್
ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೆಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (Bigg Boss Abhishek shrikanth) ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಷಿಪ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ
ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ, ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಳು ಅವರು ಇದ್ದರು. ಈ ಮೂವರೂ ಸಹ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಮೂವರನ್ನು ‘ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೂಮ್’ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುವವರ ಸಂದೇಶವಿತ್ತು. ಸೂಟ್ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ‘The End’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್
ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಇದಾಗಲೇ ಹಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದವರೇ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಲ್ಲ!
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಟಾಪ್ 5 ಮತ್ತು ವಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Bigg Boss Gilli Nata) ಹೆಸರು. ಆದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು?
ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್. ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಯಾರು?
ಟಾಪ್ 5 ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
