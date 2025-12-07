- Home
Bigg Boss: ನಂಗೆ ಮದ್ವೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರಜ್ ಬಳಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ
ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Bigg Boss Rakshita Shetty) ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತಾಗಿರೋ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ ವಾಹಿನಿ ಈ ಪ್ರೊಮೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ಇದಾಗಲೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ತಮಾಷೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಿ, “ರಕ್ಷಿತಾ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು, “ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರೈತ ಆಗಿರಬೇಕು
ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗ ರೈತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಯವನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು vlog ಮಾಡುತ್ತಲಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಿದ್ದರು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋ ಹುಡುಗ
ಮದುವೆ ಆದಬಳಿಕ vlog ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ನಾನು vlog ಮಾಡಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಹುಡುಗ ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ vlog ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗಲಿ, ಇರೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಮದ್ವೆಯಾಗತ್ತಲ್ಲಾ...
ಇದೀಗ ಅವರು ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ (Bigg Boss Suraj Singh) ಬಳಿ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದಲ್ವಾ, ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ accept ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.
ನನ್ನ ತಾಳಿ ನೋಡಿ
ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಾಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರು, ರಕ್ಷಿತಾಳನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎನಿಸಿ ಆಗ ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗು, ಎರಡು ಮಗು ಎಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಾ, ಆಗ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
