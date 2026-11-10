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- ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಿ!
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಿ!
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರವು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಇದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ 776 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್! ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು?
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದಮ್ಮಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (King Fahd International Airport) ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 776 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶ!
ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 776 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 37ರಿಂದ 43 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಳಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಡೀ 776 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರನ್ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳೇ ಇವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಒಳಗೇ ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿ!
ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದರ ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿಯೊಂದನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೌದಿ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಯಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್!
ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಯಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎರಡು ರನ್ವೇಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಅಗಾಧ ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣ.
ಒಂದು ದೇಶದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ; ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೂ ಎಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
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