ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಡಳಿತವೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ..!
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರಾಕೇಶ್ ಪಿ ಸೇಥ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಗಳ ದರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 330 ಮಿಲಿ ಬಿಯರ್ಗೆ ₹929 ರಿಂದ ₹1,059 ಹಾಗೂ 60 ಮಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ₹1,549 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬೆಲೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಖರೀದಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ..!
ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗಬಹುದು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ..!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೇ ದುಬಾರಿ ದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.