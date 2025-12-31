ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ? New Year Eve ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
New Year Eve : 2025 ನೇ ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಸಂಜೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವಿಶೇಷತೆ
ವರ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು, 365 ದಿನಗಳು...ನಂತರ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಜೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಆ ಸಂಜೆ, ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸದರ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 2025 ರ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ನೀವು ಕೂಡ ಇಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ 31 ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಂಜೆ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ? ಮತ್ತು ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವೇನು?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳು, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಏನೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಇತಿಹಾಸವು ಸುಮಾರು 4,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಂತರ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು.
ಜನವರಿ 1 ರಂದೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನೈಲ್ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ವಸಂತವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವನ್ನು ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 46 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1 ಅನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದಿನಾಂಕವು ರೋಮನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾನಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಪೋಪ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ XIII ಇದನ್ನು 1582 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ
ಒಂದು ವರ್ಷವು ಬಹಳ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು, ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಒಂದು ಸಮಯ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 1907 ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮರದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು 10 ರಿಂದ 1 ರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
