ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶವಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು! ಲಕ್ನೋದ 6 ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಥೆ
ಲಕ್ನೋ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ-ಜಮುನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಗರವು ಹಲವಾರು ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಿಕಂದರ್ಬಾಗ್
ಈ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವು ಭಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓ.ಇ.ಎಲ್. ಹೌಸ್
ಲಕ್ನೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ವಾಜಿದ್ ಅಲಿ ಶಾ ಅವರ ನಿವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರ ಶವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಲರಾಂಪುರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸ್ಮಶಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ರೋಗಿಗಳ ಕಿರುಚಾಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಾರಾ ಇಮಾಂಬರಾ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ತನ್ನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ನಿರಾಲ ನಗರ
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನವಸತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಒಳಗಿನ ಏಕಾಂತ ಮೂಲೆಗಳು ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ
ಹಳೆಯ ರೈಲ್ವೆ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರ್ಜನ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜನರು ವಿಚಿತ್ರ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
