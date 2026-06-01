ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್, ತತ್ಕಾಲ್ ಫಟಾಫಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಬೆಸ್ಟ್: ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು IRCTC ಜೊತೆಗೆ RailOne ಎಂಬ ಹೊಸ 'ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ವೇಗ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
IRCTC vs RailOne
ನೀವು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ: ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, RailOne ಮತ್ತು IRCTC ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ? ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ? ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಈ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು?
ಮೊದಲು, RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು CRIS (ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಲುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
IRCTC ಬಗ್ಗೆ
ಈಗ, IRCTC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು IRCTC ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ RailOne ನ ಗಮನವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ IRCTC ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗರಿಷ್ಠ ರಶ್ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, IRCTC ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು RailOne ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. IRCTC ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
RailOne ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ
RailOne ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಜನರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸೈನ್-ಆನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ IRCTC ಮತ್ತು UTS ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡಿ
- ರೈಲ್ಒನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, PNR ಸ್ಥಿತಿ, ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು-ನಿಲುಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ IRCTC ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆದರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
